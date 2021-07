Cibo in scadenza venduto con uno sconto del 50-70%, i giovani cinesi ne approfittano

Questa è una pratica, secondo quanto riportato dall’Ansa Xinahu, che coinvolge un numero crescente di giovani cinesi che acquistano cibo quasi scaduto a prezzi ridotti, in linea con un concetto di consumo più razionale e dall’adozione in aprile della legge anti-spreco alimentare nel Paese.

Ogni settimana Wu Lin, una studentessa universitaria di 19 anni, si mette in fila in un negozio specializzato nella vendita di cibo vicino alla data di scadenza e torna al dormitorio con una borsa di snack scontati.

“Di solito, questi prodotti quasi scaduti vengono venduti con uno sconto del 50-70% rispetto al prezzo di mercato e molti di questi alimenti sono di grandi marche.

Questo mi attira molto” spiega Wu, che fa parte di un numero crescente di giovani cinesi che acquistano cibo quasi scaduto a prezzi ridotti, una pratica che è stata stimolata da un concetto di consumo più razionale e dall’adozione in aprile della legge anti-spreco alimentare nel Paese.

Secondo uno studio di Media Research, un’agenzia di consulenza cinese, il mercato cinese del cibo quasi scaduto ha superato i 30 miliardi di yuan (circa 4,64 miliardi di dollari) nel 2020 e il 47,8% dei consumatori che approfittano di queste offerte sono di età compresa tra i 26 e i 35 anni.

Tutti i giorni, oltre 70.000 giovani si scambiano consigli sull’acquisto di alimenti quasi scaduti su una comunità online chiamata “Amo il cibo quasi scaduto”.

A differenza del tradizionale modo di pensare che considera l’acquisto di beni di questo tipo come da avari o fonte di imbarazzo, sempre più giovani come Wu apprezzano questo tipo di consumo sostenibile che può aiutare a frenare lo spreco di cibo.

I negozi di alimentari al dettaglio che vendono cibo vicino alla data di scadenza si sono moltiplicati nelle città della Cina.

HotMaxx, una catena di negozi che ha aperto l’anno scorso nelle principali città cinesi, oggi conta più di 200 punti vendita in tutto il Paese.

Anche i negozi online che vendono cibo quasi scaduto stanno crescendo rapidamente. Le statistiche della piattaforma di e-commerce Taobao hanno mostrato che, ogni anno, circa 2,1 milioni di persone comprano tali alimenti sulla piattaforma.

“Non mi importa molto della data, purché riesca a mangiare il prodotto prima della scadenza. Quello che compro soddisfa le mie esigenze e allo stesso tempo riduce gli sprechi e protegge l’ambiente, un aspetto molto positivo” sostiene Wu.

Lo spreco di cibo è un problema globale e ha aggravato la fame nel mondo.

Il valore delle perdite e degli sprechi annuali di cibo in tutto il mondo è stato stimato in 400 miliardi di dollari, come ha dichiarato Maximo Torero, capo economista dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, all’agenzia di stampa Xinhua alla fine del 2020.

Anche la Cina sta affrontando il problema dello spreco di cibo, soprattutto nel settore della ristorazione urbana.

Li Yunjing, una commessa di un negozio che vende esclusivamente cibo quasi scaduto a Hefei nella provincia di Anhui nella Cina orientale, in precedenza lavorava in un supermercato ed era spesso turbata dallo spreco di prodotti.

“Moltissimi prodotti scaduti e vicini alla scadenza venivano smaltiti o distrutti direttamente, rappresentando una grande perdita”, racconta Li, aggiungendo che la nascita dei negozi che vendono prodotti quasi scaduti può contribuire a limitare gli sprechi.

“Il negozio più frequentato nel centro di Hefei serve più di 1.000 persone al giorno durante l’alta stagione e molti sono clienti abituali”, afferma un lavoratore di cognome Zhou, responsabile del marketing in un punto vendita HotMaxx a Hefei.

Per garantire la sicurezza e la qualità della merce, il negozio chiede molto ai fornitori.

“Di solito lavoriamo insieme a supermercati e marchi noti, allo scopo di ottenere merce di qualità ed eliminare i fornitori non qualificati, grazie a ispezioni a campione e al feedback dei consumatori”, spiega Zhou.

“Esistono anche negozi online che vendono scatole piene di alimenti vicini alla scadenza che vanno a ruba”, rileva la studentessa universitaria Wu.

Dal punto di vista della sicurezza, che può preoccupare molti consumatori, gli esperti ritengono che tali prodotti non causeranno alcun danno.

“Il cibo quasi scaduto è sicuro e l’acquisto di questi prodotti è una buona pratica per aiutare a prevenire lo spreco di risorse, che dovrebbe essere incoraggiata”, dice Zhou Yu, professore di nutrizione e sicurezza alimentare presso la Anhui Agricultural University.