Oggetto non identificato fotografato nel Devon

Matthew Evans, 36 anni, dalla finestra della sua abitazione, a Tidmouth, nel Devon, alcuni giorni fa, ha fotografato un oggetto non identificato, nelle immagini si vedono quattro luci brillanti a triangolo nel cielo.

Pochi secondi dopo aver scattato le foto, l’oggetto è sfrecciato in lontananza.

Matthew, ha detto: «Non ho potuto fare a meno di vederlo.

La finestra della mia cucina offre una splendida vista sul mare.

Non si muoveva come avrebbe fatto un aereo».

«Si muoveva molto più lentamente ed è andato su e giù per un po’ prima di sparire, per dieci secondi buoni.

È rimasto in un punto abbastanza a lungo da permettermi di tirare fuori il mio telefono e ottenere quegli scatti. Poi si è rapidamente allontanato a una certa velocità e non sono più riuscito a vederlo.

«Non sapevo cosa potesse essere così ho deciso di fare una foto.

Ma è difficile definirlo, quindi suppongo che sia un oggetto volante non identificato».