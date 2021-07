I minerali della salute

Noi siamo una vitale formula biochimica costruita ogni giorno con il cibo e respirazione. I minerali sono venti, vitali.

IL VIAGGIO DEI MINERALI

Collegano il nostro corpo alla terra perché i minerali sono contenuti nel terreno. Il viaggio dei minerali parte dal terreno per entrare nei vegetali, negli animali, nell’acqua e arrivare alle nostre cellule.

Il corpo umano non può produrre i minerali, devono arrivate tutti con il cibo e acqua dentro di noi.

I minerali sono nutrienti essenziali, guai se mancano perché controllano numerose reazioni vitali!

Con il nostro modello di alimentazione consapevole possiamo introdurli tutti, senza necessità di integratori.

In questo periodo estivo con il sudore possiamo perdere dosi maggiori di minerali, ma con verdura cruda, frutta, semi oleosi (mandorle, noci, nocciole…), cereali integrali, acqua minerale con residuo fisso secco superiore a 500 mg /litro possiamo assumere tutti i minerali.

UNA VITALE FORMULA BIOCHIMICA

Il corpo umano e’ una grande formula biochimica composta da almeno 63 elementi chimici riuniti in molecole vitali! La vita e’ una organizzazione di molecole! Il 4% del nostro corpo e’ composto da minerali.

Sono 20 i minerali principali contenuti nel nostro organismo e devono essere assunti ogni giorno con la alimentazione e con l’acqua.

Questi minerali sono essenziali per la nostra salute perché il corpo umano deve assumerli con cibo ed acqua, ogni giorno.

Se manca uno o più minerali si hanno segni, sintomo, patologie.

Esempi: se manca il ferro si ha anemia; se manca lo iodio la tiroide non funziona bene.

Nessun minerale produce Calorie perché non possono essere “bruciati”.

Scrivo elenco dei venti minerali del corpo umano in ordine decrescente.

I primi 5 sono calcio, fosforo,potassio, zolfo, sodio…man nano che si scende nell’elenco la dose diventa sempre più piccola.

1 – Calcio

2 – Fosforo

3 – Potassio

4 – Zolfo

5 – Sodio

6 – Cloro

7 – Magnesio

8 – Ferro

9 – Zinco

10 – Selenio

11 – Manganese

12 – Rame

13 – Iodio

14 – Molibdeno

15 – Cobalto

16 – Cromo

17 – Fluoro

18 – Vanadio

19 – Bario

20 – Nichel

CALCIO

Il principale minerale e’ il calcio, depositato nelle ossa.

Ne possiedano circa 1.5 Kg. Chi vuole può eseguire la calcemia, il suo valore normale e’ non inferiore a 10 mg/100 ml, nei 5 litri di sangue che ciascuno di noi ha, sono contenuti circa 500 grammi di calcio.

Il resto e’ depositati nei 12 kg di ossa del nostro scheletro.

Due sono gli ormoni che governano il metabolismo del calcio: vitamina D e paratormone! Quando la vitamina D e’ bassa, e’ alto il paratormone. In questa condizione il calcio lascia le ossa e si forma la osteoporosi, ossa fragili!

Consiglio di eseguire: calcemia, vitamina D, paratormone per la salute delle proprie ossa!

FERRO

Abbiamo 4 grammi di ferro nel nostro corpo, ma guai se manca!

Con poco ferro si ha anemia, profonda stanchezza, mancanza di memoria.

Consiglio di eseguire le analisi: sideremia, ferritina, trasferrina per verificare il personale metabolismo del ferro.

Il magnesio e’ un minerale legato al metabolismo energetico.

Lo si può ricercare nel sangue!

FIGLI DELLE STELLE

Ricordate la canzone “Figli delle stelle”, scritta ed interpretata da Alan Sorrenti (1977-78). Siamo davvero figli delle stelle e i minerali sono la prova.

I minerali contenuti nelle nostre cellule umane sono presenti anche nell’intero universo! Il calcio, il ferro, lo zolfo e tutti gli altri minerali sono gli stessi minerali presenti sulla Luna, su Marte, su Venere e Giove, su ogni corpo creato nell’universo!

Il nostro ferro è lo stesso di quello presente sulla Luna e sull’universo.

Cosi per tutti gli altri minerali.

I minerali si sono formati nell’Universo, Terra compresa, tutti assieme pochi secondi dopo il Big Bang (teoria formazione dell’Universo)

Nella Terra la comparsa della vita ha utilizzato i minerali, dando origine al modello di vegetali, pesci, animali, microrganismi che noi conosciamo!

In altre parti dell’universo gli stessi minerali possono essere stati utilizzati per generare altre forme di vita, diverse dalla Terra!

La creazione dell’universo ha quindi una base costante di atomi, molecole in ogni sua parte!

I 20 minerali che costituiscono il corpo umano, presenti in ogni corpo celeste, potrebbero essere stati utilizzati da altre forme viventi!

I minerali costituiscono una presenza diffusa e costante in noi e in tutto l’universo: base chimica in grado di generare la vita, pur in forme diverse dalla nostra, ma contenente stessi minerali!

Non siamo nati per caso, dentro di noi e’ contenuta la storia della creazione della Terra e dell’Universo intero!

Buona giornata in salute.