Polizia greca pasticcia, nell’annunciare il ritrovamento di un Picasso rubato

Lunedì 28 giugno la polizia greca ha ritrovato insieme a un quadro di Piet Mondrian, a distanza di quasi dieci anni dal furto, avvenuto alla Pinacoteca nazionale di Atene, il ritratto di donna firmato Pablo Picasso, che risale al 1939.

Martedi, durante la conferenza stampa per annunciarne il ritrovamento, però, il dipinto, è scivolato dal supporto su cui era stato appoggiato ed è caduto a terra prima che un addetto potesse raccoglierlo, è caduto a terra destando lo scalpore dei presenti.

L’opera era stata donata al museo della capitale dallo stesso artista spagnolo come omaggio ai partigiani che lottarono in Grecia contro i nazisti.

Per il furto è stato arrestato un uomo greco.

I actually kinda feel for that guy with his guilty look to the camera. This would absolutely be me.

— Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) June 30, 2021