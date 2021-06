Rifiuta offerte fino 900mila dollari per la sua casa di di 120 metri quadrati

Un uomo si rifiuta di vendere la sua casa in Florida, di 120 metri quadrati, inghiottita da un enorme sviluppo commerciale da 600 milioni di dollari, nonostante gli siano state fatte offerte fino a 900mila dollari.

Orlando Capote rifiuta di vendere la sua piccola casa di famiglia a Coral Gables, il padre di Capote ha acquistato la casa nel 1989 dopo essere emigrato da Cuba e ha lavorato duramente per acquistarla.

Capote negli ultimi sei anni ha rifiutato una sessantina di offerte da sviluppatori, agenti immobiliari, per l’acquisto della sua casa di 120 metri quadrati con due camere da letto, due bagni.

Capote non si smuove, sostiene che la casa non ha prezzo per lui: “questa casa è come un hard disk, ha detto, mentre ci vivo, mi muovo e mi guardo intorno ho molti ricordi, che non potrei trovare in un’altra casa”.

Capote dice anche: “voglio onorare i desideri della mia defunta madre, che insisteva prima che morisse nel 2020 affinché non vendessi il “tesoro di famiglia”.

“La casa è la mia anima”, ha detto Capote alla CBS 4 “quindi a che serve vendere la tua anima per tutti i soldi del mondo”.

90-year-old Cuban exile refuses to sell her “American dream” home to developers, so her modest Coral Gables house stands in the middle of a giant construction zone because Miami https://t.co/F9FGg2e75X pic.twitter.com/auHS4xjtka — Billy Corben (@BillyCorben) March 18, 2019

