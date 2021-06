L’ attesissimo rapporto sugli UFO omette la parte top-secret, Pentagono accusato d’insabbiamento

By Redazione

Il rapporto pubblicato ieri dal Pentagono sugli UFO ha lasciato molti appassionati insoddisfatti, perchè esclude le informazioni top secret .

Le nove pagine fornite anche al Congresso, descrivono 144 avvistamenti di UFO dal 2019 .

Luis Elizondo, l’ex direttore del programma Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) del Pentagono che studia gli UFO, afferma che il rapporto è solo la punta dell’iceberg.

Il rapporto afferma che gli analisti della difesa e dell’intelligence non dispongono di dati sufficienti per determinare la natura dei misteriosi oggetti volanti e non escludono la possibilità di un’origine extraterrestre.

In alcuni casi potrebbero essere stati avvistamenti di tecnologie avanzate implementate da Russia, Cina o un’altra nazione straniera, 18 vengono descritti in 21 rapporti di come abbiano la capacità di manovra e di volo, oltre le attuali capacità umane.

Il rapporto del Pentagono in sintesi non dà spiegazioni su cosa potrebbero essere gli UFO.