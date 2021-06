Banksy privato dei marchi di alcune delle sue opere

Banksy viene privato dei marchi delle opere d’arte il Topo radar e la “Ragazza con l’ombrello, non può più rivendicarne il copyright perché agisce in malafede rimanendo anonimo.

L’artista di strada anonimo, dopo una lunga battaglia legale per la protezione del suo lavoro

è stato privato dall’UE di altri due marchi portando così il totale delle sue opere senza il copyright a quattro.

All’anonimo artista di strada, che in precedenza ha detto che “il copyright è per i perdenti”, ma glin è stato contestato che agiva in malafede perché si è allontanato dai principi accettati di comportamenti etici o da pratiche commerciali e commerciali oneste.

Secondo il Sunday Telegraph, l’ Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione europea ha stabilito che l’anonimato di Banksy gli impedisce di essere in grado di proteggere questa arte secondo le leggi sul diritto d’autore senza identificarsi.

Radar Rat è considerata una delle opere più iconiche di Banksy ed è apparsa su un muro a Londra nel 2004, mentre Girl with Umbrella è stata creata nel 2008 a New Orleans.

Il giornale riporta che Full Color Black, una società di biglietti di auguri che vende riproduzioni del lavoro di Banksy, ha convinto il panel dell’UE a cancellarne il copyright.L’azienda è specializzata nella “commercializzazione dell’arte di strada utilizza le creazioni di Banksy. Si vanta sul suo sito web: “Abbiamo immagini di Banksy che probabilmente non hai mai visto prima”.

L’anno scorso, Banksy è stato privato del suo primo marchio per il suo lavoro, il Flower Thrower, dopo una battaglia legale di due anni con Full Color Black.

Il mese scorso, ha perso la protezione per il suo lavoro Laugh now in una battaglia simile con la società di carte con sede a Londra.