L’aereo ufficiale Ilyushin di Putin è costato 450 milioni di euro

Il presidente russo ha incontrato Joe Biden a Ginevra per discutere i rapporti tra le due potenze.

Entrambi sono atterrati sui loro aerei presidenziali.

L’Air Force One di Biden è ormai leggenda, ma l’aereo su cui è atterrato Putin non ha nulla da invidiargli, anche se meno famoso.

L’aereo ufficiale Ilyushin è stato realizzato dalla Voronezh Aircraft Production Association e può raggiungere velocità massime fino a 560 mph.

È costato 450 milioni di euro, e al suo interno ha uno stile classico, con il tavolo delle conferenze rifinito in oro, così come il bagno, placcato in oro.

C’è spazio anche per una palestra, un bar ben rifornito, e insegne di Stato visibili in tutto l’arredo.

E, come per ogni aereo presidenziale, ospita un centro di comando che può essere utilizzato per mobilitare le truppe, in modo da poter dirigere eventuali combattimenti anche durante il volo.