Australia invasa dai ragni, chilometri di ragnatele (Video)

Dopo una forte ondata di maltempo con alluvioni pesanti, lo stato di Victoria in Australia si ritrova invaso dai ragni ericoperto di ragnatele.

Migliaia di aracnidi hanno ricoperto alberi e campi con teli bianchi di ragnatele mosse dal vento.

Ci sono ragnatele praticamente ovunque, sui segnali stradali, sugli alberi, sui prati, sul raccolto:

Gli esperti affermano che le tele sono create con una tattica di sopravvivenza nota come “ballooning”, con la quale i ragni di fronte a condizioni avverse secernono la seta per arrampicarsi su un terreno più elevato e fuggono per cercare posti migliori.

In video è diventato virale, diffuso su Facebook dal consigliere locale Carolyn Crossley:

“Lo avevo visto in precedenza – ha raccontato alla Bbc – ma non era mai stato di questa portata.

Non è stato spaventoso, è stato bellissimo.