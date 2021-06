Non danno hamburger gratis ai poliziotti, arrestati 19 dipendenti di un fast food in Pakistan

Un gruppo di agenti di polizia in Pakistan ha dato di matto quando un locale da asporto ha rifiutato di consegnargli hamburger gratis, hanno arrestato 19 membri dello staff di Johnny & Jugnu a Lahore.

I dipendenti sono sati trattenuti per sette ore nella notte di sabato, a seguito delle proteste, ieri nove agenti di polizia sono stati sospesi.

In una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook, la catena di fast food ha dichiarato: “Scriviamo questo con molta rabbia e delusione.

“Questa non è stata la prima volta che accade qualcosa di simile, ma vogliamo assicurarci che sia l’ultima”.

“Li hanno costretti a lasciare tutto com’era, lasciando dietro di sé cucine incustodite, con le nostre friggitrici ancora in funzione, i clienti in attesa dei loro ordini.

Non hanno permesso a nessuno di chiudere le cucine o di occuparsi dei clienti. “