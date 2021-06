Da giovedì 17 giugno il cinema sotto le stelle e l’estate torna in città

By Ufficio Stampa

Da giovedì 17 giugno al via le proiezioni all’aperto presso l’Arena Eden di Arezzo a cura di Officine della Cultura

Gli amanti del cinema sotto le stelle, del grande schermo illuminato dalla luna, di quel brivido sulla pelle un po’ per l’emozione di un bel film, un po’ per il fresco della sera, possono tornare a gioire.

Da giovedì 17 giugno, alle ore 21:30, il Cinema Eden riapre la sua Arena tra le storiche mura della città, grazie all’impegno di Officine della Cultura, per ricordare all’estate il piacere del primo buio con i riflettori accesi sulla settima arte.

Il calendario delle proiezioni del mese di giugno prevede da giovedì 17 a domenica 20 giugno “Comedians” di Gabriele Salvatores, attesa trasposizione cinematografica dell’omonima commedia di Trevor Griffiths.

Quattro gli appuntamenti della restante settimana:

giovedì 24 “In the mood for love” di Wong Kar-wai;

venerdì 25 “Il concorso” di Philippa Lawthorpe;

sabato 26 “Regine del campo” di Mohamed Hamidi;

domenica 27 “Morrison” di Federico Zampaglione.

L’acquisto online è consigliato su cinemaeden.ticka.it mentre, in caso di pioggia, le proiezioni si svolgeranno all’interno con capienza limitata.

Info presso Officine della Cultura ai numeri 0575 353364 (segreteria h24) e 338 8431111 – eden@officinedellacultura.org – www.officinedellacultura.org.