A noi d’Arezzo ci fa il solletico la transizione ecologica e non abbiamo nisba di MITE – com’è chiamato in acronimo il nuovo Ministero creato dal vecchio dicastero di Tutela dell’Ambiente – in materia di tutte quelle politiche territoriali ed energetiche che dovrebbero trasformare la vita di ognuno di noi e l’economia del Paese, in senso green.

A noi d’Arezzo ci fa il solletico la transizione ecologica perché noi abbiamo il Parco Giotto consacrato all’ambientalismo come lotta di classe!

Ma vuoi mettere Chico Mendez con il ministro Roberto Cingolani e il giardinaggio dell’economia circolare con l’emancipazione della classe dalla piramide del capitalismo?

Noi d’Arezzo siamo avanti di 30 anni sulla sostenibilità ecologica e, in tempi non sospettabili di transizione energetica, destinammo il sottotitolo del nostro migliore polmone verde (il primo nome è Sandro Pertini, come si sa) all’autore del barricadero motto “L’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio”.

Mica da oggi, addirittura con tre decenni in anticipo sul 2019, anno in cui la citazione (di cui sopra) diventò virale sui social network, cominciando a diffondersi come slogan attribuito a Chico Mendez; messo in giro, secondo certe maldicenze, per contrapporlo all’ecologismo finto di Greta Thunberg, messo a paragone con l’ambientalismo del sindacalista brasiliano.

Morto martire dell’ecologismo, sul finire degli Anni 80.

Arezzo lo celebrò con una targa commemorativa, collocata in un punto del Parco Giotto, su iniziativa di una giunta comunale rossoverde, degli Anni 90.

Ancora sta lì, il cippo, mentre la lotta di classe è là dall’essere giunta, contrariamente alla transizione ecologica.

Dopo il covid-19 non si parla di altro.

Non passa giorno che non si dica di lì e di là sull’ambiente.

A noi d’Arezzo ci fa il solletico.