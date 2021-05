Tradizioni funebri non convenzionali da tutto il mondo

Nel corso della storia umana, abbiamo escogitato modi diversi e sempre più creativi per celebrare i funerali.

1) Famadihana

La cerimonia di Famadihana è del popolo malgascio in Madagascar non è un funerale di per sé.

Dopo alcuni anni, i malgasci riesumano ciò che resta dei cadaveri dei loro antenati e parenti.

Avvolgono i resti in un panno pulito e riscrivono i loro nomi sul fagotto, poi lo sollevano e ballano intorno alla tomba.

Quando la cerimonia finisce, il cadavere viene di nuovo seppellito in attesa della prossima Famadihana.

La cerimonia non ha lo scopo di profanare il corpo. Invece, celebra la vita del defunto.

Sembra che i malgasci non vogliano che i loro antenati si annoino nelle loro tombe.

2) Bare appese

Dopo che una persona è statamessa dentro la bara in alcune parti dell’Indonesia, delle Filippine e della Cina, le persone appendono le bare su ripide scogliere o pareti di colline. dove le bare rimangono in bella vista, per un paio di motivi, il primo è semplicemente quello di tenere i cadaveri fuori dalla portata sia degli animali che dei potenziali ladri di tombe.

La pratica riservata ai membri più illustri e rispettati della comunità e se la loro bara è appesa alla scogliera, sono stati un grosso problema.

In alcuni luoghi, le persone credono anche che sia più facile per i morti passare nell’aldilà se sono più in alto da terra.

3) Mummie affumicate

Il popolo Anga della Papua Nuova Guinea mummifica i suoi morti, ma non come nell’antico Egitto.

Quando una persona muore, l’Anga mette l cadavere in un aggeggio che assomiglia a qualcosa tra una sedia e una gabbia.

Quindi, portano il tutto in una capanna dove il corpo viene affumicato, come con il salmone, per almeno 30 giorni.

Alla fine del processo, il cadavere è asciutto e altamente resistente alla decomposizione.

Gli Anga poi appendono la gabbia con il corpo dentro da un’alta scogliera, proprio come con le bare sospese.

L’impiccagione della mummia è un segno di rispetto e riverenza verso i defunti.

Il rituale è praticato raramente oggi, ma molte mummie dei tempi passati sono ancora appese nei villaggi di Anga.

4) Sepoltura nel cielo

In alcune parti della Mongolia troviamo la tradizione delle sepolture celesti dove il cadavere viene fatto a pezzi, le parti del corpo vengono portate su una montagna alta e arida e lasciate lì.

Avvoltoi e altri animali raccoglieranno le ossa pulite, eliminando naturalmente il corpo.

Le tradizioni buddiste di queste aree insegnano che lo spirito di una persona lascia il corpo immediatamente al momento della morte.

Ciò che resta dietro non è altro che un recipiente vuoto fatto di carne morta.

Nutrire il corpo con gli animali è anche visto come l’ultimo gesto di buona volontà della persona sulla Terra.

Consentire agli animali di mangiare il corpo è considerato una donazione di beneficenza verso la cerchia più ampia della vita.

C’è anche un elemento pratico per le sepolture celesti.

Il terreno nelle montagne tibetane è spesso troppo difficile da scavare e il legno e il carburante scarseggiano.

Le sepolture celesti sono quindi un modo economico per smaltire i morti.

5) Bare di fantasia

La cerimonia funebre ghanese non è molto diversa da qualsiasi altro funerale cristiano.

È la bara stessa che è strana.

È diventata una tradizione recente in Ghana seppellire i morti in un’elaborata bara che rappresenta le loro vite.

Un pescatore potrebbe essere sepolto in una bara a forma di pesce o barca, mentre un ricco uomo d’affari potrebbe arrivare a fare un viaggio sotto a una riproduzione dell’ultimo modello BMW.

La tradizione della bara fantasy è iniziata circa 60 anni fa, fu promossa originariamente dai falegnami della città di Accra, ma si diffuse rapidamente in tutto il paese.

6) Sepoltura del cranio

È sempre bello avere un ricordo di una persona amata che è morta.

I residenti della nazione insulare di Kiribati portano questa idea un ulteriore passo avanti, però.

Una volta che una persona è morta, i suoi parenti depongono il corpo nella loro casa, dove

il corpo rimane per un massimo di 12 giorni, a seconda di quanto è importante la persona.

Al termine del periodo di visualizzazione, il corpo viene seppellito.

Dopo pochi mesi, però, i parenti del defunto tornano alla tomba, scavano, decapitano il corpo e portano a casa il teschio.

Il cranio dop un’accurata pulizia e lucidatura, viene messo in mostra nella casa della famiglia.

Secondo le credenze locali, preservare i teschi consente agli spiriti dei morti di unirsi al dio nativo Nakaa.