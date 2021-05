Salute e stress

Gli eventi, il lavoro, le emozioni negative ….costituiscono lo stress di vivere. Quando lavoriamo troppo, quando corriamo troppo per far fronte ad impegni familiari, di lavoro…diciamo di essere stressati. Cioè affaticati, nervosi. Ma occorre una precisazione.

Siamo stressati in modo negativo per la salute fisica e psichica quando “subiamo” un evento, un lavoro, un incarico, una emozione, una “prova” di cui noi non ci sentiamo adeguati a gestire.

A crearci lo stress,non e’ la prova in se stessa, e’ il sentirsi non adeguati a far fronte all’evento vissuto come negativo.

Lo stress e’ una reazione vitale di adattamento.

Quindi una reazione positiva per vivere.

Diventa distress, cioè stress negativo, quando non siamo capaci a gestire la vita quotidiana.

Non e’ l’evento in se stesso a crearci stress, ma il nostro sentirci non adeguati a far fronte, a gestire l’evento.

Siamo noi stessi a creare le condizioni negative per la nostra salute fisica e psichica perche’ incapaci a gestire il nostro vivere quotidiano.

Non sono quindi i “tanti” impegni da vivere ogni giorno a stressarci, a farci produrre più cortisolo, adrenalina, a stancarci, a farci provare reazioni negative, ma il nostro “modo di reagire” al vivere quotidiano.