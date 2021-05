Eccco la pizza con carciofi, mozzarella e cicale

By Redazione

Le cicale offrono la possibilità ai cuochi casalinghi di trasformare le cicale in merendine. Ricche di proteine, senza glutine, a basso contenuto di grassi e a basso contenuto di carboidrati, le cicale erano usate come fonte di cibo dai nativi americani e sono ancora mangiate dagli esseri umani in molti paesi.

David George Gordon, autore del “Eat-a-Bug Cookbook”, afferma che le cicale periodiche dovrebbero essere raccolte immediatamente dopo aver subito la loro muta finale, di solito entro pochi minuti dalla loro comparsa in superficie.

Aggrappati con gli artigli alla corteccia degli alberi, questi adulti appena formati devono ancora sviluppare ali completamente funzionali.

In quanto tali, sono anatre sedute, facilmente catturate a mano o con una piccola rete.

Per arrestare qualsiasi ulteriore sviluppo, raccomanda di immergerle in acqua ghiacciata o congelarle.

Nel 1987, quando Gordon si ritrovò fino ai gomiti in una precedente covata di cicale, seguì il consiglio del professore emerito Monte Lloyd dell’Università di Chicago e preparò il pescato come condimento per la pizza. È stato un successo nella sua cucina.

La ricetta: CICADA PIZZA per 4 porzioni

Impasto:

1 cucchiaino di lievito secco attivo

1 cucchiaino di zucchero

3/4 di tazza di acqua calda

1 cucchiaio di olio d’oliva

2 1/4 tazze di farina per il pane

1/3 di tazza di farina di mais

Salsa di pomodoro:

2 cucchiai di olio d’oliva

1 cipolla, tritata finemente

1 spicchio d’aglio, schiacciato

Pomodori pelati, tagliati a pezzi

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1/2 cucchiaino di zucchero

1/2 cucchiaino di origano fresco tritato

1/2 cucchiaino di basilico fresco tritato

Sale e pepe a piacere

Condimenti:

1/2 tazza di mozzarella grattugiata

6 cuori di carciofi marinati

8 pomodori secchi sott’olio

8 cicale periodiche subadult, scongelate da congelate o appena prese

1 cucchiaino di fiocchi di peperone rosso

Indicazioni:

1. Per preparare l’impasto, unire il lievito, lo zucchero e 1/4 di tazza di acqua.

Aggiungere questo liquido, 1 cucchiaio di olio d’oliva e l’acqua rimanente alla farina e alla farina di mais.

Mescolare fino ad ottenere un impasto morbido, quindi impastare su una spianatoia leggermente infarinata fino a ottenere un composto liscio ed elastico, circa 10 minuti.

2. Mettere l’impasto in una ciotola unta e coprire con un panno o pellicola trasparente. Lasciar lievitare per 45 minuti o fino a quando non sarà raddoppiato.

3. In attesa che la pasta lieviti, iniziate a preparare la salsa di pomodoro.

Riscaldare l’olio d’oliva in una casseruola media.

Aggiungere la cipolla e l’aglio e cuocere fino a renderli morbidi.

4. Mescolare i pomodori, il concentrato di pomodoro, lo zucchero, l’origano e il basilico. Condire con sale e pepe.

Copri la casseruola e fai sobbollire per 30 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Togliete dal fuoco.

5. Pestare la pasta lievitata e impastare brevemente.

Mettere al centro di una teglia per pizza oliata.

Premere verso l’esterno, usando le nocche, fino a che l’impasto non sarà distribuito uniformemente, riempiendo la padella.

Pizzica un labbro attorno al bordo per contenere la salsa.

Spennellate la pasta con olio d’oliva.

6. Preriscaldare il forno a 425 gradi F.

7. Versare la salsa di pomodoro sull’impasto.

Distribuire uniformemente la mozzarella sulla salsa.

8. Scolare i pomodori secchi, conservando l’olio.

Tritate grossolanamente loro e i cuori di carciofo, disponendo ad arte i due elementi sopra il formaggio.

9. Completare con cicale periodiche fresche o scongelate.

10. Cospargere completatamente con 1 o 2 cucchiai di olio .

Cuocere per 15-20 minuti, finché il formaggio non si è sciolto e l’impasto è croccante e dorato.

Spolverare con fiocchi di peperoncino e servire.

Fonte: “The Eat-a-Bug Cookbook” di David George Gordon, copyright 1998, 2013 di Ten Speed ​​Press.