Donna indiana vittima di Covid si sveglia pochi istanti prima della cremazione

Una donna in India si è svegliata poco prima di essere bruciata viva, dopo che la sua famiglia l’ha creduta morta.

Shakuntala Gaikwad, 76 anni, è risultata positiva al Covid-19, le sue condizioni sono peggiorate e il 10 maggio la sua famiglia l’ha portata in un opedale, dove non c’era posto. Nell’attesa che un’ambulanza portasse l’anziana in un altro ospedale, la donna è svenuta,

i familiari pensando fosse morta, hanno preparato il corpo per la cremazione, ma pochi istanti prima che il rogo si accendesse, Shakuntala si è svegliata e in preda al panico e ha iniziato a piangere.

A quel punto è stata portata in ospedale per essere assistita.