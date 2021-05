Cibi curiosi e disgustosi, ma non per tutti

Abbiamo già scritto della nuova moda su Internet di mangiare carne marcia per sballarsi.probabilmente se un cibo è disgustoso o meno dipende completamente da come lo vedi.

La cultura influenza i nostri gusti, dopotutto, quindi non tutti questi piatti potrebbero sembrare così strani ad a

1) Ostriche delle Montagne Rocciose

Il viaggio gastronomico inizia negli Stati Uniti con le “ostriche delle Montagne Rocciose” anche se il piatto non contiene alcun tipo di pesce, infatti l’ ingrediente principale sono i testicoli di toro.

I testicoli sono spellati e appiattiti.

Ottengono un bel rivestimento di farina, sale e pepe, prima di essere fritti e serviti.

I giovani tori vengono spesso castrati per motivi veterinari, quindi le ostriche delle Montagne Rocciose probabilmente sono venute in giro quando qualcuno si chiedeva se l’eccedenza di palline mozzate fosse commestibile. Oggi, diverse città negli Stati Uniti organizzano festival dei testicoli, eventi incentrati interamente sul consumo di queste … Ostriche.

2) Hákarl

Hákarl è il piatto nazionale islandese.

In sostanza, è lo squalo della Groenlandia lasciato a marcire nella terra per diversi mesi.

La carne di squalo della Groenlandia contiene così tanta urea che in realtà è velenosa,ma il popolo islandese ha escogitato un modo ingegnoso per rendere lo squalo “commestibile”.

Sventrano e decapitano lo squalo, prima di seppellirlo in una fossa poco profonda.

Dopo la fermentazione di quattro mesi, lo squalo viene tagliato e appeso ad asciugare per qualche altro mese prima di essere pronto per il servizio.

L’hakarl è spesso descritto come uno degli alimenti più disgustosi del pianeta.

Molti chef famosi dopo il primo morso lo hanno sputato e si sono rifiutati di riprovarci.

3) Balut

In Asia, nelle Filippine troviamo balut, uova di anatra fecondate con un embrione parzialmente sviluppato all’interno.

Le uova vengono lasciate incubare per 14-21 giorni prima di essere raccolte, poi, vengono bollite o cotte al vapore, prima di essere servite, di solito con una sorta di salsa che si adatta ai gusti locali.

A seconda della durata dell’incubazione dell’uovo, l’embrione all’interno può assomigliare a un’anatra.

In alcune uova hanno già sviluppato le ossa, che saranno “sode ma tenere” dopo la cottura.

Gli intenditori di Balut di solito mangiano il contenuto dell’uovo direttamente dal guscio.

Nonostante tutto, sono in realtà più nutrienti delle normali uova di gallina.

4) Milt

Il Milt, è lo sperma di pesce.

I pesci femmina producono uova, come il caviale, che i pesci maschi fertilizzano con il latte.

La parola può anche riferirsi alle sacche di sperma del pesce maschio.

Milt è in realtà piuttosto popolare: viene consumato ovunque, dal Giappone e dalla Corea alla Russia, ai paesi nordici e al Regno Unito.

5) Century Eggs

In Cina le uova del secolo, le uova di pollo, anatra o quaglia vengono messe in una miscela di argilla, cenere, sale, calce viva e bucce di riso.

Dopo la stagionatura per alcuni mesi in questa salsa speciale, il tuorlo d’uovo si trasforma in una massa grigio-verdastra, mentre il bianco diventerà una gelatina marrone e traslucida.

Hanno un sapore salato intenso, grazie ad un PH finale di circa 9-12.

Nonostante il loro aspetto e lo strano metodo di preparazione, le uova del secolo sono sicure da mangiare.

Di solito vengono consumati come antipasti, direttamente dal guscio.

6) Warthog Anus

Il piatto dei boscimani della Namibia, l’ano di facocero, per prepararlo viene macellato un facocero, dopo aver sventrato, il macellaio tira fuori l’ano e l’ultimo piede dell’intestino.

Le feci vengono spremute e l’intestino gettato in un pozzo con il fuoco.

È importante non cuocere l’intestino troppo a lungo: va servito al dente.

7) Casu Martzu

Il casu marzu è un formaggio di pecora fermentato sardo, in realtà è in uno stato di decomposizione.

Una parte integrante del formaggio sono le larve di mosca che dovrebbero essere mangiate.

Al consumo, i vermi devono provare a saltare fuori dal formaggio, se sono morti i sardi ti diranno che il formaggio non è più commestibile.

Il casu martzu è illegale da produrre e vendere nell’UE e negli Stati Uniti.

Nonostante il divieto, c’è un fiorente mercato nero per il casu martzu in Sardegna.

Nessuna legge può impedire ai sardi di godersi il loro formaggio.