Quando la passione è tropo rumorosa, e i vicini non dormono

A Stephen Cunningham, 26 anni, è stato ricordato che “il suono viaggia” da un anonimo vicino, nel suo condominio a Glasgow.

“Mi sono svegliato ieri mattina ed era stato infilato sotto la mia porta”, ha detto al Daily Record .

‘Mi sono svegliato alle 8:30, quindi devono essere venuti presto per assicurarsi che dormissi.

‘Mi stavo rotolando per terra ridendo mentre lo leggevo, ero mortificato.

“È solo che non so quale vicino lo abbia mandato e non voglio saperlo ad essere onesto.”

Il messaggio recita: ‘Caro vicino, solo una nota amichevole del tuo vicino per ricordarti che i muri di questi edifici sono sottili e il suono può viaggiare.

‘Sebbene ci rendiamo conto che è inevitabile che a volte sentiremo i vicini, vogliamo renderti consapevole che possiamo sentire più di quanto dovremmo.

‘Sono sicuro che sarai d’accordo sul fatto che dobbiamo essere premurosi e rispettosi dei nostri vicini, non vogliamo condividere i tuoi momenti intimi e privati ​​con te.

‘Pertanto chiediamo cortesemente se puoi per favore mantenere il rumore basso durante la notte.

Tieni presente che hai dei vicini in un edificio in cui il suono viaggia.

‘Grazie per la comprensione.

Stephen ha condiviso il messaggio su Twitter .