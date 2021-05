Stampa autentica di Banksy acquistata per 300 dollari nel 2003, venduta all’asta ne guadagna 184.000   

Un fortunato australiano ha guadagnato 184.000 dollari dalla vendita di una stampa di Banksy acquistata per meno di 300 dollari in un negozio del museo quasi venti anni fa.

Il cliente ha acquistato una serigrafia su carta dell’iconica immagine di protesta dell’artista Love is in the Air, al Museo di Arte Contemporanea di Sydney nel 2003.

Giovedì sera la stampa è stata venduta all’asta da Smith & Singer per 184.091 dollari a un anonimo acquirente statunitense, secondo quanto riportato da 7News.

L’artista potrebbe aver ceduto la serigrafia Love is in the Air al negozio del museo in quel periodo.