Giace in una bara per ore per provare il suo funerale

Una donna ha trascorso ore sdraiata in una bara per provare il proprio funerale in una bizzarra cerimonia nella Repubblica Dominicana.

Mayra Alonzo, 59 anni, ha organizzato le prove funebri a casa sua nella città di Santiago alla fine di aprile.

Amici e familiari salutano in lacrime Alonzo, con alcuni che sembrano fare un lavoro migliore di pianto finto rispetto ad altri, che sono stati visti sorridere e scattare foto sui loro telefoni.

La festa è costata 825 euro, secondo Listin Diario , un sito di notizie dominicano, i soldi le serviranno per pagare la bara, così come i rinfreschi per le dozzine di ospiti.