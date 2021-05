Le bevande alcoliche più curiose nel mondo

Non possiamo promettere che queste bevande abbiano un buon sapore, ma sicuramente sono tra le più insolite.

1) Kumis

Kumis è una bevanda tradizionale dei paesi dell’Asia centrale.

È relativamente popolare tra i popoli di Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Mongolia, tra gli altri.

Ciò che rende insolito il kumis è che non è un latte qualsiasi: il kumis tradizionale e autentico nasce dalla fermentazione del latte di cavallo.

Non è molto forte, avendo un massimo di 2,5% di alcol in volume.

È circa la metà dell’alcol della normale birra, quindi dovresti bere un bel po ‘di latte fermentato per ubriacarti.

Il kumis è spesso descritto come simile al kefir.

2) Indlovu Gin

Indlovu Gin sembra il solito gin tonic, finché non sai cosa c’è dentro.

E quello che c’è dentro è cacca di elefante.

I produttori sudafricani aromatizzano il loro gin con prodotti botanici che sono stati mangiati ed escreti dagli elefanti africani.

Secondo il produttore, il “sapore terroso ed erbaceo” del gin consente agli intenditori di gin di provare “il vero sapore dell’Africa in ogni bicchiere”.

Il produttore sterilizza la cacca di elefante prima di lasciare che i suoi aromi si impregnino di gin.

3) Mamma Mia! Pizza Birra

La birra Mamma Mia utilizza in realtà un’intera pizza Margherita nel suo processo di creazione. Dopo che la pizza è cotta, viene messa in una sorta di bustina di tè e immersa nella purea di birra.

Mentre la pizza si ammorbidisce, i suoi sapori infondono alla birra l’autentica bontà della pizza. O almeno è così che dovrebbe funzionare.

Sfortunatamente, la Pizza Beer Company che ha prodotto la birra l’ha ritirata dal mercato nel 2013.

Se sei fortunato, potresti trovare una bottiglia dimenticata nel retro di qualche negozio di liquori, ma tutto ciò che la maggior parte di noi può fare è ricordare che questa birra è strana eredità.

4) The Sourtoe Cocktail

Il cocktail Sourtoe non è un cocktail ha solo due ingredienti: un bicchierino di whisky e un dito del piede umano mummificato.

La bevanda viene servita esclusivamente al Sourdough Saloon di Dawson City, Yukon, ai membri del Sourtoe Cocktail Club.

Per diventare un membro di questa società molto selezionata, i candidati devono completare il loro rito.

I potenziali soci devono consumare la bevanda e lasciare che la punta del piede tocchi le loro labbra.

Nel 2013, un candidato pensava che avrebbe fatto un piccolo scherzo e in realtà ha ingoiato l’alluce.

5) Baby Mouse Wine

Questa bevanda tradizionale secolare è prodotta con vino di riso infuso con una dozzina di topolini.

Le creature di due giorni vengono aggiunte a una partita di vino mentre sono ancora vive e lasciate fermentare per circa un anno.

Si pensa che la bevanda faccia bene alla salute. Secondo le tradizioni della medicina popolare, dovrebbe aiutare con l’asma e le malattie del fegato.

Si dice che il suo gusto delicato non sia dissimile dal bere benzina.

6) Tezhi Sanbian Jiu

Un’altra bevanda dall’Estremo Oriente, il cinese Tezhi Sanbian Jiu, include non uno, non due, ma tre ingredienti bizzarri.

Ciò che li collega è che sono tutti peni.

Tezhi Sanbian Jiu – che si traduce in liquore a tre peni – viene fermentato con i peni di un cervo, una foca e un cane cantonese.

È disponibile sugli scaffali dei supermercati a Shanghai e altrove nella Cina orientale.

Come il vino del topolino, la bevanda presumibilmente ha proprietà medicinali, si presume che aumenti la virilità e la potenza maschile.

Un barista ha descritto il sapore di Tezhi Sanbian Jiu come simile a “un porto vintage che era andato davvero, davvero male e uscito con un po ‘di sherry e alcune prugne”. Apparentemente, combinare parti di animali morti con alcol rende una bevanda sana ma sgradevole.

7) Hvalur 2

Se l’alcol per il pene era un po ‘troppo, forse potremmo andare a prendere una bella birra, come Hvalur 2 del birrificio islandese Brugghús Stedji, questa birra è prodotta con testicoli di balena.

Che vengono affumicati su un fuoco di sterco di pecora.

L’UE ha vietato la birra a causa del suo contenuto di balena.

Allora, cosa ha fatto Brugghús Stedji in risposta? Hanno sviluppato la Steðji Hrútur, una birra che non contiene testicoli di balena, ma , è fatto con i testicoli di montone.

8) Brewmeister Snake Venom

Il veleno di serpente del birrificio scozzese Brewmeister è la birra più forte del mondo con un grado alcolico del 67,5%, quasi il 30% in più rispetto a un normale whisky.

Non c’è un vero veleno di serpente, attraverso qualche miracolo della birra, Snake Venom scende come uno spirito relativamente mite o una birra particolarmente forte. Quindi, è come bere il vero veleno di serpente.

8)Whisky di corna di renna

Questo tradizionale whisky thailandese a grani di riso è prodotto infondendo vere corna di renna, radici di ginseng e altre erbe medicinali speciali in un grande vaso di terracotta per diversi mesi, dopodiché viene filtrato e imbottigliato.

Si ritiene che le corna di renna aumentino la virilità e migliorino il benessere.

9)Ttongsul



Una lista come questa non poteva ignorare questa bevanda.

Ttongsul , o vino di feci , proviene dalla Corea ed è prodotto immergendo un bastoncino di bambù in un vaso da notte che contiene feci e alcol e lasciandolo lì per diversi mesi a fermentare, dopodiché la miscela viene rimossa dal bastoncino di bambù .

Un altro metodo, che richiede meno tempo, consiste nel mescolare semplicemente l’ alcol con le feci per diversi giorni.