Zimbabwe: 66 anni, ha 16 mogli e 151 figli, il suo lavoro è soddisfarle

Misheck Nyandoro 66enne dello Zimbabwe, ha16 mogli e 151 figli e un rigido programma, accoppiarsi quattro volte a notte per far crescere la sua famiglia, afferma di essere costretto a sposare donne più giovani perché le più anziane hanno una libido bassa.

Sposerà la sua diciassettesima sposa in inverno e spera di avere 100 mogli e 1.000 figli prima di morire.

Ha detto all’agenzia di stampa locale The Herald: ‘Vado nelle camere da letto che ho programmato.

Poi accontento mia moglie e passo alla stanza successiva.

Questo è il mio lavoro.

Non ho altro lavoro. ‘

La famiglia vive principalmente sull’agricoltura e recentemente ha ricevuto 93 ettari di terreno vicino alle montagne del Mvurwi.

50 dei suoi figli frequentano una scuola a Mbire, Harare, Mutare e Guruve.

Sei lavorano per l’Esercito nazionale dello Zimbabwe, due dalla polizia, altri 11 sono impiegati in professioni diverse e 13 delle sue figlie sono sposate.

23 dei suoi figli sono sposati, uno segue le orme del padre, ha già quattro mogli.

Misheck Nyandoro dice: “ognuna delle mie mogli cucina per me ogni giorno, ma la regola è che mangio solo cibo delizioso, tutto ciò che è al di sotto degli standard viene buttato via,

conoscono le regole e hanno promesso di non arrabbiarsi quando rifiuto il loro cibo. Qualsiasi cosa rimandata indietro dovrebbe essere una lezione che le aiuti a migliorare. “