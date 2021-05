Pesa 100 chili, ha corso i 100 metri in 10.37 secondi

Il ricevitore dei Seattle Seahawks DeKaylin Zecharius Metcalf, ha corso i 100 metri piani ai Golden Games, uno degli eventi dell’atletica statunitense che portano alle qualificazioni alle Olimpiadi.

E’ alto 1 metro e 93 centimetri e pesa oltre 100 chili, Metcalf è uno dei giocatori più veloci della NFL domenica scorsa si è misurato con velocisti professionisti.

È arrivato ultimo tra i nove partecipanti, ma con un tempo di tutto rispetto; un 10.37 di poco superiore ai 10.16 richiesti per qualificarsi ai Trials, le gare in cui ci si gioca l’accesso alla squadra americana che andrà alle Olimpiadi di Tokyo.

Great start for @Seahawks wide receiver DK Metcalf.

He ended up finishing his 100m heat in 9th with a time of 10.36.@usatf // #JourneyToGold pic.twitter.com/OSPrrMZFVe

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) May 9, 2021