Atleta Kiwi, passato da uomo a donna sarà il primo olimpionico transgender 

Le nuove regole olimpiche aprono la strada a Laurel Hubbard, per rappresentare la Nuova Zelanda ai Giochi di Tokyo

Le sue due medaglie d’argento ai Campionati del Mondo 2017 negli Stati Uniti hanno immediatamente sollevato dubbi sull’equità di un maschio biologico che gareggia contro femmine biologiche in uno sport in cui la forza è tutto.

Il consigliere neozelandese per i diritti umani Taine Polkinghorne ha difeso Hubbard dicendo: “Fintanto che i livelli di testosterone sono coerenti con quelli degli atleti assegnati come femmine alla nascita, le donne trans non rappresentano un vantaggio ingiusto nello sport”.

L’International Weightlifting Federation segue le linee guida del CIO del 2015 che dicono che gli atleti transgender da maschio a femmina possono competere alle Olimpiadi se il loro livello totale di testosterone nel siero risulta inferiore a 10 nanomoli per litro per almeno un anno.

L’atleta deve inoltre dichiarare pubblicamente di essere una donna e non può revocarlo per almeno quattro anni.

Hubbard è nato nel 1978 e ha preso il nome Gavin, ha rivelato in un’intervista del 2017 di aver iniziato a fare sollevamento pesi da giovane per cercare di diventare più mascolino, ma dice: “purtroppo non è stato così”.

Ha prodotto molti risultati promettenti come sollevatrice di pesi, ma la vita da uomo è diventata sempre più difficile.

A 20 anni, Hubbard stabilì un record junior nella categoria 105 + kg con un sollevamento totale di 300 kg.

È improbabile che vinca una medaglia a Tokyo, essendo al16.mo posto come atleta classificato nella classe di oltre 87 chilogrammi.

Gli attivisti transgender la vedono come un eroe, mentre alcuni nella comunità del sollevamento pesi qui la vedono come potenzialmente prendendo il posto che un atleta biologicamente femminile potrebbe rivendicare.