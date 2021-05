Il tributo di Madonna a Nick Kamen

“So che te ne sei andato.

Sei sempre stato un essere umano così gentile e dolce e hai sofferto troppo.

Spero che tu sia più felice ovunque tu sia Nick Kamen”.

Con questo post sul suo canale Instagram, Madonna ricorda Nick Kamen, il cantante inglese scomparso nella notte di martedì, a 59 anni.

Kamen, originario dell’Essex, nel Regno Unito, divenne una celebrità internazionale poco più che ventenne, nel 1985, grazie ad uno spot della Levi’s, dove in una lavanderia a gettoni si toglie i jeans e li mette nella lavatrice, restando in boxer ad aspettare la fine del lavaggio.

Madonna nel 1986 decise di produrgli un singolo scritto da lei stessa, Each Time You Break My Heart.

Un altro singolo Loving You Is Sweeter Than Ever, ebbe un ottimo successo in Italia.