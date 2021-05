De Niro rifiuta l’invito di Roger Federer a prendere parte a un film sulla Svizzera: «è troppo perfetta»

Nel nuovo video promozionale dell’Ente per il Turismo della Svizzera il tennista Roger Federer cerca di convincere l’attore Robert De Niro a girare un film nel suo paese, mostrandogli le bellezze naturali e le diverse attività che si possono fare.

De Niro, non mette in dubbio che il Paese offra una natura incontaminata e paesaggi assolutamente stupendi, ma in Svizzera gli manca il pathos.

Infatti l’Ente per il Turismo promuove la vacanza in Svizzera come “una vacanza senza dramma”.