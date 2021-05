La persona più anziana al mondo, si ritira dalla staffetta della torcia olimpica

By Redazione

Kane Tanaka, 118 anni, giapponese, avrebbe dovuto partecipare alla staffetta a Fukuoka, nel sud del Giappone, l’11 maggio, ma si è ritirata, lo ha annunciato mercoledì un funzionario della sua casa di cura.

Kane, premiata con un Guinness World Record, ha deciso di non prendere parte alla staffetta della torcia olimpica poiché preoccupata per la diffusione del Covid-19 nella sua casa di cura.

È l’ultimo colpo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, già ritardate di un anno, dopo che la staffetta della torcia era stata colpita da un’epidemia di coronavirus subito dopo la partenza, il 25 marzo.

A sei persone che hanno collaborato con la staffetta è stato diagnosticato il Covid-19, portando a otto i casi coinvolti.

Il primo test positivo collegato alla staffetta, è stato un agente di polizia sulla trentina, i funzionari riferiscono che il poliziotto indossava la mascherina e prendeva precauzioni e misure di allontanamento sociale.

Nel frattempo, anche alcune celebrità che avrebbero dovuto partecipare si sono ritirate dalla staffetta per motivi di sicurezza in mezzo alla pandemia in corso.

La staffetta della torcia olimpica coinvolge 10.000 corridori che attraversano il Giappone per quattro mesi, terminando allo stadio nazionale il 23 luglio, per dare il via alla cerimonia di apertura programmata.