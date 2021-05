Somministrato il vaccino Covid-19 a uomo di 121 anni

Un peruviano, Don Marcelino Abad Tolentino che afferma di avere 121 anni ha ricevuto la prima dose del vaccino Covid-19 dopo che i medici hanno camminato per più di tre ore su un terreno accidentato per raggiungerlo.

Si ritiene che abbia 121 anni ma non ha avuto un documento d’identità ufficiale fino al 2019.

Al momento non è chiaro quale dei vaccini contro il coronavirus sia stato somministrato a Marcelino

Si ritiene che Don Marcelino Abad Tolentino, del distretto di Chaglla in Perù, sia la persona più anziana nella regione peruviana di Huanuco ad essere vaccinata contro il virus.

Marcelino, noto anche con il soprannome di Mashito, non ha un certificato di nascita, non è andato a scuola e non ha mai avuto un lavoro formale o uno stipendio, secondo Andina .

Si ritiene che sia diventato cittadino peruviano solo nel 2019, quando gli è stato consegnato un documento di identità nazionale per la prima volta dopo che un residente ha attirato l’attenzione su di lui.

Marcelino vive da solo in una zona molto remota e sopravvive grazie a ciò che coltiva nel suo giardino e scambia con i mercati vicini, ma è stato in grado di ricevere i benefici della pensione per la prima volta dopo aver ottenuto l’identificazione.