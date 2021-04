Polizia confisca bombola di ossigeno per darla a un a un VIP, donna muore di covid due ore dopo

Una donna indiana è morta dopo che la polizia è stata accusata di aver portato via la sua bombola di ossigeno per darla a un VIP.

Un video diffuso sui social mostra un uomo che piange e implora gli agenti in ginocchio davanti a un ospedale privato della città di Agra, nell’Uttar Pradesh.

“Mia madre morirà se le togli la bombola di ossigeno”, ha detto alla polizia Anmol Goyal, 22 anni, mentre la bombola veniva portata fuori dall’ospedale martedì notte.

भईया मेरी मां चली जाएगी… A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.

The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj

— Deepak-Lavania (@dklavaniaTOI) April 28, 2021