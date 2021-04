India: in moto con il cadavere della madre. Ragazza stuprata con la promessa del vaccino

I fratelli Narendra e Ramesh avevano cercato di far ricoverare la loro madre,ma in ospedale nel sud dello stato dell’Andhra Pradesh è morta.

Senza ambulanze disponibili per il trasporto, i due fratelli sono costretti a mettere il cadavere nella sella della moto e guidare per nove miglia fino al più vicino luogo di cremazione in modo che potesse essere dato i suoi ultimi riti.

Nel frattempo, da quanto pubblicato dal Daily mail nel nord dell’Uttar Pradesh, sono emergono immagini strazianti di un uomo di 70 anni costretto a spingere il corpo di sua moglie su una bicicletta per farla cremare dopo che la gente del posto si era rifiutata, temendo che avrebbero preso il virus .

Le immagini scioccanti sono emerse quando il capo del ministro dell’Uttar Pradesh Yogi Adityanath è stato accusato di aver tentato di coprire la situazione minacciando di arrestare chiunque riferisse una carenza di ossigeno o letti d’ospedale, dicendo che c’è abbondanza di entrambi.

Diciottenne stuprata, con la promessa di un vaccino contro il coronavirus,

Due uomini, identificati solo come Rocky e Montu, hanno incontrato la vittima in un centro sanitario nella città di Patna, devastata dal Covid, nello stato del Bihar.

Dopo averla convinta che potevano vaccinarla, hanno portato la ragazza in una casa abbandonata dove l’hanno violentata.

La vittima ha detto alla polizia di essere stata legata per mani e piedi e imbavagliata con un fazzoletto durante il calvario.

Un agente investigato ha detto all’Indo-Asian News Service: ‘La vittima è riuscita a liberarsi ed è arrivata a casa.

I due erano noti, alla polizia che mercoledì mattina ha fatto irruzione nelle loro abitazioni arrestandoli.