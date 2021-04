74enne con la malattia di Alzheimer, vaccinata due volte in cinque giorni

By Redazione

A Londra una 74enne con la malattia di Alzheimer è stata vaccinata con la prima dose di AstraZeneca il 23 gennaio, prenotato in farmacia dalla figlia, da quanto riferisce Mail On Line, solo cinque giorni dopo la donna, ha ricevuto un’altra dose di AstraZeneca, al Plumstead Health Center di Greenwich.

L’errore è stato scoperto solo quando all’appuntamento per l’effettiva dose di richiamo, l’11 aprile, l’anziana ha presentato due schede di vaccinazione.

Gli esperti hanno affermano che non ci sarebbe stato alcun rischio particolare ad essere vaccinati due volte in cinque giorni, ma aggiungono che non è consigliabile a causa del rischio di effetti collaterali.

Il motivo per cui le dosi vengono somministrate a settimane di distanza in una strategia di potenziamento primario, il primo allena il sistema immunitario a riconoscere il coronavirus.

Il secondo testa la reazione dopo che l’immunità si è sviluppata e consente al corpo di rafforzarla.