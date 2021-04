Cinese superstizioso getta monete nel motore di un jet, arrestato

Il volo della Beibu Gulf Airlines da Weifang a Haiku è stato cancellato per motivi di sicurezza, dopo che un passeggero ha lanciato delle monete nel motore del jet prima del decollo.

Tutti i 148 passeggeri sono stati costretti a sbarcare e ad aspettare un altro volo.

Il passeggero, identificato solo con il cognome Wang, aveva in programma di volare da Weifang a Haiku su un volo Beibu Gulf Airlines GX8814 quando ha lanciato nel motore una manciata di monete avvolte in una carta rossa.

Fortunatamente, gli addetti alla pista hanno notato le monete sull’asfalto sotto l’aereo prima del decollo e hanno allertato l’equipaggio dell’aereo.

Wang è stato poi arrestato dalla polizia.

Molti cinesi credono che lanciare monete in un obiettivo specifico, come una statua in un parco o una campana in un tempio, potrebbe portare loro fortuna o allontanare gli spiriti maligni.

Questa non è la prima volta che un passeggero tenta di lanciare monete nel motore di un aereo per allontanare le disgrazie, per un volo sicuro.

Nel 2019 un passeggero è stato condannato a risarcire la Lucky dopo aver lanciato due monete contro il motore dell’aereo, causando la cancellazione del volo e più di 160 passeggeri bloccati durante la notte.

L’uomo stava viaggiando in aereo per la prima volta con sua moglie e suo figlio quando ha lanciato le monete di buon auspicio, in questo caso, i passeggeri sono rimasti bloccati all’aeroporto e il vettore ha dovuto organizzare il pernottamento .

Nel 2019, un laureato in medicina di 23 anni ha lanciato tre monete verso il motore di un aereo nella speranza di aiutare suo nipote a superare la diarrea in un aeroporto nella provincia del Sichuan.

Ad aprile, una passeggera di 66 anni è stata arrestata dalla polizia per aver lanciato sei monete contro un aereo, prima del decollo nella Mongolia interna, nel nord della Cina.

Un mese prima, due passeggeri sono stati arrestati dalla polizia a Jinan, nella Cina orientale, dopo aver lanciato monetine contro un aereo della Lucky Air, il volo interno ha accumulato due ore di ritardo, coinvolgendo 260 passeggeri.