La “battaglia dei Josh” a Lincoln in Nebraska

Sabato scorso 24 aprile centinaia di persone che si chiamano Josh si sono date appuntamento nella città statunitense di Lincoln, in Nebraska, per una “guerra” con in palio il “diritto” di chiamarsi Josh.

L’idea nata nell’aprile del 2020, quando Josh Swain, uno studente di 22 anni dell’Arizona, aveva contattato diverse persone che si chiamavano esattamente come lui per sfidarle e stabilire chi tra loro fosse il vero “Josh Swain”.

L’invito è diventato subito virale grazie all’hashtag #joshfight: un anno dopo centinaia di Josh sono arrivati per una serie di combattimenti a suon di tubi galleggianti da piscina.