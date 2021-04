Calcio: Sapir Berman è il primo arbitro transgender

Sagi Berman, arbitro di calcio israeliano nel corso di una conferenza stampa ha detto ai giornalisti presenti: “mi sono sempre vista come una donna, fin dalla giovane età “ho capito che la società non mi accettava, quindi ho continuato così per quasi 26 anni”.

Ora con il nuovo nome, Sapir Berman, ha deciso di uscire allo scoperto e di mostrare chi è, dopo aver ricevuto il sostegno della sua famiglia, del sindacato arbitrale locale e dei funzionari di calcio israeliani e internazionali, cominciando a vivere come una donna.

Sapir dice che i giocatori e i tifosi iniziano a chiamarla al femminile, anche se non sempre sono daccordo con le sue chiamate in campo.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

