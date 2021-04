I vaccinati e i non vaccinati, un nuovo e complicato panorama sociale

Questo è quanto accade oggi in California, in una sorta di periodo crepuscolare della pandemia, poiché sempre più persone completamente vaccinate iniziano ad abbassare la guardia e riprendono le vecchie abitudini sociali, mentre una parte significativa della popolazione deve ancora ottenere un solo vaccino.

A partire da venerdì, circa il 28% di tutti i californiani era completamente vaccinato, secondo i dati statali.

Circa il 16% è stato parzialmente vaccinato, il che significa che hanno ricevuto una dose di un regime a due dosi.

Più della metà della popolazione, compresi tutti i bambini di età pari o inferiore a 15 anni che non sono ancora autorizzati a farsi i vaccini, non è vaccinata.

Questo sta creando alcune situazioni sociali complicate, che ricordano l’inizio della pandemia, quando tutti stavano cercando di capire come schivare educatamente abbracci e strette di mano o chiedere agli amici di coprirsi il viso.

I vaccinati stanno organizzando feste in casa e si lasciano scivolare le maschere sotto al mento in pubblico.

Invitano amici non vaccinati a cenare nei ristoranti e ad andare al cinema, attività che ora sono consentite, ma che comportano ancora dei rischi.

Man mano che vengono rimosse le restrizioni alla salute pubblica, l’onere della responsabilità ricade sempre più sulle spalle degli individui.

Le persone devono decidere da sole cosa si sente al sicuro, dopo più di un anno di affidamento su ufficiali sanitari e altri esperti per dire loro cosa fare, e questo vale sia per i vaccinati che per i non vaccinati.

Questa fase della pandemia presenta in qualche modo nuovi rischi per i non vaccinati, che potrebbero sentirsi impazienti, o spinti dai coetanei, a mettersi in situazioni che potrebbero esporli al virus.

E il virus stesso potrebbe essere più minaccioso che mai, con varianti più contagiose e potenzialmente in grado di causare malattie più gravi di quelle attuali.