Un nonno installa e suona pianoforte sul lato americano del confine con il Messico per fare gli auguri al nipotino di 4 anni

Un video virale mostra Isidro Gonzáles ha tirato fuori il suo pianoforte e interpreta ‘Las Mañanitas’, una tradizionale canzone di compleanno messicana, per suo nipote Santiago.

Gonzáles ha installato il suo pianoforte e altoparlante sulla riva del Rio Grande a Eagle Pass, in Texas, mentre Santiago osservava dal fiume a Coahuila, in Messico

Le feste di compleanno sono tra le tante attività familiari che hanno colpito a causa della pandemia di coronavirus

I valichi di frontiera terrestre per viaggi non essenziali tra gli Stati Uniti e il Messico sono vietati e rimarranno in vigore fino al 21 maggio.