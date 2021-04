Cosa c’è dietro la mania del digitale NFT?

La rapida ascesa di Bitcoin e di altre criptovalute ha visto molte istituzioni un tempo scettiche abbracciare un’alternativa digitale alla valuta tradizionale.

Gli ultimi due anni hanno visto un’esplosione nelle vendite di opere d’arte digitali, che sono state abbracciate dalle principali case d’asta e hanno raggiunto prezzi che vanno da pochi dollari a decine di milioni.

A differenza delle opere d’arte tradizionali, queste possono essere duplicate esattamente con un paio di clic del mouse, il che solleva una domanda controversa: un’opera d’arte digitale può davvero essere preziosa come un’opera creata fisicamente da un artista?

Dietro l’esplosione nel mercato dell’arte digitale ci sono token non fungibili, noti come NFT. Le opere d’arte sono risorse digitali che possono variare da qualsiasi cosa a una fotografia, un file video o anche un brano musicale e sono supportate da quello che è effettivamente un record di proprietà digitale, che fanno entrambi parte della blockchain: un registro digitale pubblico – che autentica gli articoli digitali come unici.

Negli ultimi mesi, le NFT hanno fatto notizia per il passaggio di mano a prezzi strabilianti.

Il mese scorso un collage dell’artista digitale Mike Winkelmann, noto come Beeple, ha guadagnato oltre 69 milioni di dollari quando è stato messo all’asta da Christie’s; un NFT del primo tweet in assoluto del CEO di Twitter Jack Dorsey ottenendo 2,9 milioni di dollari.

This piece of digital art, Crossroad by @beeple, a 1 of 1 that first sold for $66K, has been resold for $6.6 million. @niftygateway confirms the sale has been completed pic.twitter.com/vKog9SN8R7 — Darren Rovell (@darrenrovell) February 25, 2021

In un caso insolito, un’opera d’arte digitale gemellata con un dipinto fisico che è stato creato da un robot umanoide a Hong Kong ha raccolto quasi $ 700.000 all’asta .

L’opinione è nettamente divisa, tuttavia, sul fatto che i milioni che si riversano nel settore NFT siano soldi ben spesi.

Gli NFT non ti danno altri diritti se non quello di vantarti, limitazione che sembra non intaccare la crescita del mercato delle NFT.

Puoi comprarli , puoi venderli, puoi noleggiarli.

Se il boom artistico della NFT è un sintomo di un importante cambiamento nelle norme culturali intorno alla proprietà di beni immateriali o, come suggeriscono alcuni critici, un sottoprodotto economico della pandemia, con persone annoiate che detengono grandi quantità di apprezzamento della cripto-ricchezza e alla ricerca di nuovi modi investire, alla fine sarà determinato dal mercato.

Per il momento, tuttavia, se stai cercando di spendere migliaia o addirittura milioni di dollari per un JPEG, non mancano le opportunità per farlo.