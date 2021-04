Ha tagliato la madre in 1.000 pezzi, ne ha mangiati un pò e ha conservato il resto

Alberto Sanchez Gomez, 28 anni, è sotto processo a Madrid dopo aver ucciso la madre, Maria Soledad Gomez, 69 anni, nel 2019.

Conosciuto come il “cannibale di Ventas” lavorava come cameriere, era spesso violento nei confronti della madre che lo ha denunciato alle autorità 12 volte, era stato anche emesso un ordine restrittivo, ma gli amici dicono che ogni volta che chiamava, lei lo accoglieva dicendogli: “Cosa posso fare, è mio figlio”.

Secondo l’accusa, l’incidente è avvenuto all’inizio del 2019 quando il 28enne, il cui padre è morto quando aveva 15 anni, durante un litigio, ha strangolato sua madre e poi l’ha trascinata nella sua camera da letto dove con una sega e due coltelli da cucina l’ha fatta a pezzi, iniziando a mangiarne i resti nel corso di circa 15 giorni, conservandone altre parti in vari contenitori di plastica in giro per casa e nel frigorifero.

Ha anche messo alcuni dei resti in sacchetti di plastica e li ha gettati nella spazzatura.

L’agenzia di stampa locale ABC riferisce che le autorità sono arrivate a casa dopo che amici di famiglia da giorni non vedevano Soledad.

La polizia ha suonato e ha chiesto dalla porta se sua madre fosse dentro, lui ha risposto che c’era e li ha fatti entrare.

Testimoniando in tribunale, un poliziotto che è entrato nell’appartamento ha dichiarato che il giovane ha detto subito di aver mangiato alcuni dei resti crudi, altri li aveva cucinati o dati al cane.

La polizia ha detto di aver trovato arti avvolti nella plastica in varie stanze, mentre alcune parti del corpo erano in frigorifero e altre ancora cotte nel forno o in una padella.

Secondo quanto riferito, diversi agenti si sono sentiti male a causa del fetore e dallo shock di ciò che stavano vedendo.

L’ABC afferma che il sospetto era stato ricoverato in cure psichiatriche tre volte per volere di sua madre che era terrorizzata da lui mentre lui la attaccava fisicamente di routine.

I pubblici ministeri lo vogliono in carcere per 15 anni per omicidio e profanazione di cadavere e chiedono 90.000 euro come risarcimento al fratello maggiore.