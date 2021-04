Giovani ladri scelgono la vittima sbagliata

Secondo quanto riportato dalle notizie di Kron 4, due ragazzi e altri due amici, tutti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, per diversi giorni, hanno commesso una serie di reati.

Due di loro sono stati filmati la settimana scorsa a San Leandro, in California, mentre si avvicinano a un uomo per rubargli l’auto, uno estrae una pistola, ma la potenziale vittima reagisce e lo sbatte a terra, facendoli scappare entrambi a mani vuote.

Sei ore prima, i due ragazzi avevano anche cercato di rapinare un cliente, in una banca, sotto la minaccia delle armi, anche in questo caso sono fuggiti a mani vuote, dopo che la loro vittima gli ha detto che era un agente di polizia fuori servizio.

Due giorni dopo i tentativi di rapina andati a vuoto, i giovani delinquenti e un complice sono stati arrestati per aver cercato di rubare con la forza una terza auto.

Una volta rilasciati, tre giorni dopo essere stati liberati, il 19 aprile, hanno tentato l’ennesimo furto d’auto con un quarto amico .

La polizia ha di nuovo arrestato i ragazzi denunciandoli al Centro di giustizia minorile della contea di Alameda per il processo.