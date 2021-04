Paga 15.000 euro a una controfigura per sostenere il suo esame di guida

Jade Lagardère, 30 anni, avrebbe pagato gli esaminatori per chiudere un occhio.

Madre di tre figli sposata con il proprietario di Hachette, Arnaud, è comparsa in tribunale a Pontoise, in Francia, dopo che la polizia ha notato che una donna diversa stava guidando in durante un suo presunto test.

La polizia è stata informata da una fonte anonima che gli esaminatori di guida ad Argenteuil, vicino a Parigi, stavano accettando denaro contante per aver procedere facilmente ai test, riferisce il Times .

I pubblici ministeri hanno chiesto che la madre di tre figli, che è sposata con il proprietario di Hachette Arnaud Lagardère, 60 anni, venga multata di 6.000 euro per la presunta frode.

Aveva già una patente di guida belga, ma secondo i rapporti locali voleva che fosse convertita in una francese.

Lagardère avrebbe detto alla sua guardia del corpo, un ex agente di polizia, di pagare l’esaminatore per chiudere un occhio quando l’altra donna ha fatto il test per lei.

La modella ha negato le accuse e ha detto di non essere a conoscenza delle azioni della sua guardia del corpo.