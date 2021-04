Ecco il misterioso animale senza testa che per giorni ha terrorizzato la gente in Polonia

La misteriosa bestia senza testa avvistata su un albero è solo un cornetto.

La Krakow Animal Welfare Society ha ricevuto una chiamata in preda al panico da una signora che descriveva una misteriosa creatura in agguato su un albero da giorni.

La donna ha detto che le persone non aprivano le finestre per paura che l’animale potesse entrare nelle loro case.

Gli ispettori arrivati sulla scena, hanno scoperto che la creatura sull’albero, che sembrava non avere né testa né gambe, era in realtà un croissant.