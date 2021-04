Air New Zealand chiede ai passeggeri di farsi pesare insieme ai loro bagagli prima dell’imbarco

La compagnia aerea nazionale della Nuova Zelanda ha pesato i passeggeri all’aeroporto sper sondare le capacità di carico.

La compagnia dice di dover condurre l’indagine sul peso ogni cinque anni per ottenere un quadro preciso del peso a bordo dell’aereo per il bilanciamento e il fabbisogno di carburante, e che la partecipazione non è obbligatoria.

“Per volare in modo sicuro ed efficiente, dobbiamo calcolare il peso, l’equilibrio e il fabbisogno di carburante di ogni singolo volo prima del decollo”, ha detto il capitano David Morgan, chief operating integrity officer di Air New Zealand.

Lo stesso sondaggio fatto del 2003 dall’autorità per l’aviazione civile, ha pesato 15.000 passeggeri e rilevando che il peso medio di ogni passeggero e del loro bagaglio a mano era di 85,4 kg.