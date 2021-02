Rinviata l’edizione di Giugno della Giostra del Saracino

A seguito della riunione della Consulta dei Quartieri che si è svolta nel pomeriggio odierno per via telematica e alla quale erano presenti il sindaco Alessandro Ghinelli, il delegato alla Giostra Paolo Bertini e i rettori dei quattro quartieri, è stato deciso unanimemente il rinvio della prossima edizione della Giostra del Saracino in programma per sabato 19 giugno.

Una decisione che si è resa necessaria visto il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19.

La Consulta dei Quartieri si è riservata di valutare nelle prossime settimane l’eventualità di un recupero dell’edizione in altra data nel corso dell’estate e altresì di decidere in merito all’edizione di settembre.

La Consulta ha inoltre deciso che, vista la ricorrenza, nel 2021, dei 90 anni dalla prima edizione della manifestazione che si corse in Pizza Grande il 7 agosto 1931, saranno organizzati eventi atti ai festeggiamenti attraverso un protocollo che verrà messo a punto nelle prossime settimane da tutte le componenti giotresche, a partire dal Consiglio della Giostra al cui ruolo è demandata la promozione di iniziative volte alla tutela delle tradizioni.