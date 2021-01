Le notizie di oggi: 9 Gennaio

Virus, il bollettino: + 44 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 16 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 8 Gennaio 2021 alle ore 14 del 9 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 44 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 843 tamponi.

Le persone positive in carico sono 851.Continua a leggere



Si registrano 7 guarigioni e nessun decesso. Si registrano 7 guarigioni e nessun decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 16 Bibbiena 13 Bucine 1 Capolona 1 Chiusi Della Verna 1 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 1 Laterina Pergine Valdarno 2 Lucignano 2 Monte San Savino 2 Poppi 1 Sansepolcro 3 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 72 TI San Donato Arezzo 17 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 843 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 851 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 635 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1513 Guariti Provincia di Arezzo 7

Per garantire la sicurezza degli utenti a bordo dei bus e fare il possibile per evitare assembramenti anche alle fermate, la Toscana ha lavorato principalmente su due fronti:

1 – il potenziamento ulteriore dei servizi, con 329 nuovi autobus che vanno ad aggiungersi agli ordinari 2949 mezzi in servizio in Toscana, sono 46 i nuovi bus nella Provincia di Arezzo. 2 – il progetto ‘Ti accompagno’ per smistare gli utenti, in particolare gli studenti, sulle corse ed evitare assembramenti alle fermate.

Ti accompagno’ sarà attivato alle fermate nei pressi di altrettanti istituti scolastici.

Uno o più tutor (guardie giurate, personale di associazioni di volontariato o di cooperative sociali, etc, a seconda del progetto presentato dalla singola Provincia di riferimento) presidieranno le fermate e gestiranno il flusso degli utenti, soprattutto studenti, li informeranno sui mezzi in arrivo, monitoreranno i flussi e gestiranno le possibili criticità in collaborazione con le forze dell’ordine e le polizie locali.

Per l’avvio del progetto ‘Ti accompagno’ la Regione ha stanziato 500.000 euro. Nella provincia di Arezzo: il tutoraggio alle fermate, in particolare quelle utilizzate dagli studenti, avverrà tramite personale di agenzie di comunicazione e associazioni di volontariato appositamente formati dal personale dell’ufficio tecnico territoriale TPL della Provincia di Arezzo.

Il progetto coinvolgerà i comuni di Arezzo, Bibbiena, Castiglion F.no, Cortona, Montevarchi, Sansepolcro, S. Giovanni V.no e Comune di Terranuova Braccolini e sarà finanziato dalla Regione con € 42.475.

Lunedì 11 gennaio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana torneranno alla didattica ‘in presenza’ al 50%, secondo le norme governative anti-Covid.Il sistema di trasporto pubblico locale – coordinato dall’assessorato regionale ai trasporti attraverso il lavoro del Comitato permanente regionale sul tpl con le sue dieci articolazioni provinciali – era pronto ad accogliere gli studenti già dal 7 gennaio, quando sono tornati in aula gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, ma il vero banco di prova sarà quello di lunedì prossimo.

Tredicenne si allontana da casa, ritrovata dai carabinieri

E’ stata ritrovata in buone condizioni, la bambina di 13 anni, di origine indiana, che questa mattina non aveva fatto rientro in casa, a Loro Ciuffenna.

I familiari, hanno lanciato l’allarme e le ricerche sono state avviate da carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

Nel pomeriggio, la 13enne è stata individuata lungo un torrente, dove un carabiniere, si è visto costretto ad entrare in acqua per mettere al sicuro la ragazzina.

Codice giallo per neve e vento a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato, alla mezzanotte di domani, domenica 10 gennaio.

Un’area di bassa pressione favorisce l’afflusso di aria fredda sulla nostra penisola pertanto oggi, si prevede vento in rinforzo da nord-est con raffiche localmente forti sulle zone di pianura del medio Valdarno, in particolare allo sbocco delle valli, sulla costa centro-meridionale e sulle colline grossetane e aretine; localmente molto forti sui crinali Appenninici e relative zone sottovento.Continua a leggere



Domani, domenica, venti da moderati a forti con raffiche localmente moto forti in Appennino specie sui crinali e sottovento, forti sull’ Arcipelago, sulla costa centro meridionale e sui rilievi, localmente forti altrove in particolare allo sbocco delle valli.

La bassa pressione porta anche neve.

Oggi, sabato, dal pomeriggio, possibilità di deboli nevicate sull’Amiata oltre i 500-700 metri e sull’Appennino aretino oltre i 300-400 metri. Domani, domenica, in mattinata, deboli nevicate sull’Appennino aretino oltre i 300 metri, specie sui versanti orientali.

Nel corso della mattina deboli nevicate sulle province di Arezzo, Siena, Grosseto e occasionalmente su Appennino fiorentino oltre i 300-400 metri di quota.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.