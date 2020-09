La fiera del Mestolo 2020 nella zona stadio

L’alternativa per la tradizionale fiera del Mestolo dal 9 all’11 settembre è stata trovata nella zona dello stadio.

Le associazioni di categoria hanno prospettato al sindaco questa soluzione che il comune ha accettato, con il benestare del Prefetto.

Gli spazi tra via Gramsci, via Sanzio che sarà chiusa al traffico e il controviale di via Giotto, ospiteranno il mestolo 2020 e garantiranno quel distanziamento minino che potrà permettere la manifestazione.