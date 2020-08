S.S. Arezzo: prima seduta di allenamento, Tromboni e Salvadori nel settore giovanile

Questa mattina si è svolta la prima seduta di allenamento della stagione.

Gli Amaranto si sono ritrovati al Comunale “Città di Arezzo” alle 9:30 circa ed hanno iniziato il lavoro all’interno dello stadio intorno alle 10:00 agli ordini di Mister Mario Palazzi.

Tecnica in movimento e possesso palla con delle varianti nella prima parte di seduta, per poi concludere con una partitella 10 vs 10 in campo ridotto.

Questo il gruppo di lavoro: Belloni, Benucci, Borghini, Caso, Cutolo, Daga, Dell’Agnello, Foglia, Luciani, Maestrelli, Masetti, Mesina, Mosti, Picchi, Pissardo, Piu, Raja, Sbarzella, Sussi, Zuppel.

Nel settore Giovanile della S.S. Arezzo: Cristiano Tromboni e Christian Salvadori

Cristiano Tromboni, classe 1992, ha lavorato come Direttore Sportivo per molte società dilettantistiche di Roma. L’ultima è stata l’Atletico Torrenova.

Christian Salvadori, classe 1977, è stato Direttore Sportivo di Sansovino, Massese e Riccione in Serie D, responsabile dell’area tecnica della Sangiustese in C2; ha collaborato con molte società del territorio aretino ed ha avuto esperienze come osservatore a Palermo e ad Ancona.

