L’immondizia sull’Alpe di Poti 

Da anni, purtroppo, è ormai cosa nota il degrado del fatiscente albergo “Alpe di Poti”; nei pressi ci sono alcune abitazioni, con residenti e villeggianti, e qualche centinaio di metri più avanti c’è il villaggio del Sacro Cuore.

Considerato che il luogo è molto frequentato in questo periodo, presumiamo che le monache, i molti ospiti del villaggio, la spazzatura non se la portino in città da soli.

Pertanto ci chiediamo perché, da più di un mese nel tratto che conduce alla fontanella della vecchia Fontemura (da poco ristrutturata), c’è un accumulo di spazzatura, e i secchi e bidoni non vengono svuotati.

Tra l’altro in quel punto c’è un via vai di ciclisti e motociclisti, per rifornirsi dell’acqua necessaria a proseguire la propria attività sportiva, senza contare alcuni anziani che armati di taniche continuano forse per abitudine a rifornirsi alla stessa fontana.

La deviazione costa fatica?

Sono soli trenta metri, operatori vagabondi, distratti o cos’ altro?

(tra l’altro è prevista dato che ci sono i bidoni della Sei).

Situazione da sanare, in ogni suo delicato aspetto.