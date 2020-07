Calici di stelle: gli appuntamenti in provincia di Arezzo

Tantissimi appuntamenti per ammirare le stelle dai vigneti delle cantine di tutta la Toscana

Il Movimento Turismo del Vino Toscana e la Scuola internazionale Comics di Firenze tornano a collaborare per uno degli eventi di punta del settore: un fumettista e una cantina saranno l’abbinamento particolare di questa iniziativa. Calici di stelle dal 1996 rallegra le serate estive dei tanti winelovers

Tutto pronto in Toscana per Calici di Stelle che dal 2 al 16 agosto animerà le serate estive nelle cantine di tutta la regione.

Un edizione particolare che in Toscana sarà ancora “a fumetti”, grazie alla rinnovata collaborazione tra il Movimento Turismo del Vino Toscana e la Scuola Internazionale Comics di Firenze che, oltre ad aver disegnato la locandina dell’edizione 2020 (realizzata dall’artista Laura Pedinotti), metterà a disposizione i propri fumettisti di punta per abbinarli alle tante cantine che dal 2 al 16 agosto programmeranno le loro attività. “… e quindi uscimmo a riveder le stelle…” è il tema scelto per la manifestazione che vedrà finalmente tantissime cantine toscane riaprire le porte al pubblico per eventi dopo il blocco per il Covid-19.

Il tutto tradotto in un ricchissimo cartellone di eventi promossi dalle singole aziende. In tutta la Toscana, dal Brunello di Montalcino al Vino Nobile di Montepulciano, dalla Vernaccia di San Gimignano al Chianti, passando per Carmignano e per la Maremma fino a Bolgheri, un’occasione unica per passare una notte estiva guardando le stelle da incantevoli colline o vigneti, degustando al contempo prodotti di eccellenza, non solo vitivinicola. «Unire il vino all’arte dei Comics, agli astrofili e alla musica in tanti casi non fa che rafforzare l’attrazione delle nostre cantine – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Emanuela Tamburini – l’estate italiana è legata ormai da oltre 20 anni a questo evento e in questa annata lo sarà ancora di più visto che si tratta del primo dal vivo dopo la ripartenza dalla pandemia».

L’evento: dal 2 al 16 agosto decine di appuntamenti in tutta la Toscana.

Si va dai picnic sui prati passeggiando nei parchi delle tenute, alle visite dei vigneti in pieno vigore.

Musica, degustazioni non solo di vino, ma anche di prodotti della tradizione toscana con le cene sotto le stelle, fino alla classica visione delle stelle grazie alla collaborazione tra le cantine e i vari gruppi di Astrofili che partecipano all’iniziativa.

Come detto in alcune cantine saranno presenti anche dei fumettisti della Scuola Internazionale Comics di Firenze che durante la serata si esibiranno in live painting.

Tutto il programma diviso per territorio è disponibile sul portale www.mtvtoscana.com.

PROVINCIA DI AREZZO

CAMPERCHI Via del Burrone 38, 52041 Civitella in Val di Chiana

www.camperchi.com Venerdì 7 agosto dalle ore 18.30 alle ore 23.30.

Gli ospiti verranno invitati ad una breve passeggiata tra i vigneti e si addentreranno, attraverso la spiegazione della guida, nella storia dell’azienda.

Ci sposteremo poi in cantina, per osservare gli strumenti utilizzati nel ciclo di produzione.

Seguirà infine l’ingresso alla sala degustazione dove verranno illustrate e degustate alcune etichette Camperchi.

L’apericena avrà luogo nell’ampio giardino esterno, dinanzi alla cantina.

Agli ospiti saranno serviti assaggi di prodotti tipici locali e verranno scelti con cura i calici di vino in abbinamento.

Il Dj accompagnerà la serata con della piacevole musica durante tutta la durata dell’apericena. Sarà possibile scegliere tra due formule, da comunicare al momento della prenotazione:

degustazione + 1 calice di vino + stuzzichini – 10,00 €.

degustazione + 3 calici di vino + stuzzichini – 15,00 €.

Prenotazione anticipata: contattare la cantina inviando un’email a marketing@camperchi.com oppure telefonando al 392.9324039.

I VICINI Cortona C.S. Pietraia n. 38/A -52044 Cortona

www.iviciniwinery.com Sabato 8 e venerdì 14 agosto dalle ore ore 17:00 alle 21:00

Tour dei vigneti e della cantina con degustazione vini.

La degustazione è gratuita per coloro che acquisteranno una scatola da 6 bottiglie (anche mista). Il costo per le singole degustazioni di 3/6 vini è di 15,00 € a persona, senza acquisto di vino.

Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email a info@ivicinicortona.it oppure telefonando al 338.5962031.

TENUTA DI FRASSINETO Str. Vicinale Del Duca 14, 52100 Arezzo

www.tenutadifrassineto.com Sabato 8 agosto dalle ore 19:00

Apericena con prodotti tipici locali e calice di vino per poi passare ad osservare il Cielo e le stelle.

Per prenotare la vostra visita potete contattare la cantina inviando un’email a shop@tenutadifrassineto.com oppure telefonando al 371.4956539.