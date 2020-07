Tutto pronto per Arezzo Music Fest 2020

Quattro appuntamenti organizzati all’anfiteatro romano nell’ambito di “Anfiteatro sotto le Stelle”

Si comincia giovedì 23 luglio con alcuni dei più interessanti interpreti del momento quali Edda, protagonista di una serata che propone anche la band Sycamore Age.

Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sul sito www.discoverarezzo.com

Sempre all’insegna del grande cantautorato italiano, venerdì 24 luglio arrivano la genialità e il carisma di Vinicio Capossela che con il suo spettacolo Pandemonium spazia in un repertorio che proprio quest’anno compie i suoi primi 30 anni: inizio alle 21, ingresso 20 euro + diritti di prevendita.

Il primo agosto sarà Samuel Romano (Subsonica) a presentare il suo Golfomistico Tour, inizio alle 21, ingresso 10 euro + diritti di prevendita.

Quindi il gran finale è affidato a Daniele Silvestri che martedì 25 agosto sempre dalle 21 propone La Cosa Giusta Tour ingresso 25 euro + diritti di prevendita.

In collaborazione con Confcommercio, inoltre, da lunedì 20 luglio a sabato primo agosto partirà la promozione dedicata alla Notte dello Shopping.

Spendendo almeno 100 euro in qualsiasi negozio o ristorante aderente all’iniziativa si riceverà un voucher valido come biglietto omaggio per il concerto di Samuel dei Subsonica.

Il voucher dovrà essere scambiato con il biglietto il giorno stesso del concerto presso la biglietteria all’anfiteatro.

Capienza dell’anfiteatro 900 posti.

Per informazioni: mengomusicfest@gmail.com

Biglietti e prevendite su: www.discoverarezzo.com, www.ticketone.it