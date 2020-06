Nove ciclisti in moutain bike su sentiero chiuso per frane: multati

In nove sono stati multati dai carabinieri forestali, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nei pressi della diga di Ridracoli, su un sentiero che era stato chiuso, perché giudicato pericoloso per rischio frane.

Il gruppo era partito da Poppi e Bibbiena, per fare una pedalata in bici nel verde delle Foreste e si sono avventurati nel sentiero 237.

in aggiornamento